لجنة فنية لتقييم امتحان علوم الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة فنية لتقييم امتحان العلوم الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، أمس الأربعاء، حيث وردت للمديرية العديد من الشكاوى بشان صعوبة الامتحان وعدم وضوح الرسومات داخله.

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أي خطأ سيقابل بالحسم مع أول عينة في تقدير الدرجات مشيرًا إلى أن أهم شيء هي مصلحة أولادنا الطلاب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مصطفى عبده، إن غرفة العمليات على تواصل دائم مع اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، للتأكد من سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية منع التصوير داخل اللجان الامتحانية ومنع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية قد تُستخدم في الغش مثل ساعات الأندرويد أو السماعات اللاسلكية.

كما طالب بتوفير بيئة مناسبة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بكل هدوء وتركيز.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3330 طالبًا وطالبة موزعين على 12 لجنة، في حين بلغ عدد طلاب الإعدادية للصم 41 طالبًا موزعين على 5 لجان، وطلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.