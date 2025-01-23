بقناع بطابع فرعوني.. حساب الدوري الإنجليزي يحتفل بانتقال "مرموش" لمانشستر سيتي

احتفلت صفحة الدوري الإنجليزي بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بالفرعون المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بعد اعلان انتقاله لنادي مانشستر سيتي.

حيث نشرت صورة لقناع يحمل طابعا فرعونيا، لتنشر بعدها خبر انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي تحت عنوان "يضيف مان سيتي إلى صفوفه الهجومية مع المهاجم المصري المثير عمر مرموش".

وكان قد أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "الميركاتو الشتوي".

وجاء ذلك، بعدما أكد نادي مانشستر سيتي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاقده مع عمر مرموش.

وكان انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حديث الساعة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتساءل ملايين المصريين عن تفاصيل وموعد الإعلان عن الصفقة.

وأعلن فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، عن توقيع نجمنا المصري عمر مرموش على عقود انضمامه رسميا إلى مانشستر سيتي، اليوم الخميس.

وحرص "مرموش" على توديع جماهير فريقه عقب نهاية مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، يوم الجمعة الماضي، وذلك في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه للانضمام لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وغاب "مرموش" عن المباراة بعدما فضل النادي إراحته وعدم الدفع به في ظل استمرار المفاوضات مع نادي مانشستر سيتي من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.