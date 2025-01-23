تسهيل إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري إلكترونيًا

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد" طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتهدف تلك الخدمة إلى التأكد من عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، وذلك حمايةً لاسم الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى الغير من المتعاملين معهما.

ويمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة، ويتم ذلك إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيا مع قاعدة بيانات السجل التجاري.

ويمكن استلام الشهادة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث تُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.



خطوات طلب إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري:



- الدخول على الموقع الإلكتروني

- تصفح دليل الخدمة أولاً للتعرف على الضوابط والأحكام.

- تقديم طلب إصدار شهادة جديدة

- إدخال البيانات المطلوبة مثل الغرض من إصدار الشهادة.

- استيفاء البيانات والموافقة على الشروط

كتابة الاسم المراد للشركة وسيتم التحقق منه آليا.

- بعد ظهور الطلب يتم سداد الرسوم خلال موعد أقصاه يومين.



جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا، بالإضافة إلى إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.