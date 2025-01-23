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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ننشر الصور الأولى لجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب 2025

قبل الافتتاح الرسمي

مجلس الحكماء المسلمين
مجلس الحكماء المسلمين بمعرض الكتاب
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حرصت "البوابة نيوز" أن تتواجد في موقع الحدث قبل الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذي من المقرر أن يفتتح فعالياته بعد قليل، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ورصدت كاميرا "البوابة نيوز" الصور الأولى لجناح مركز الحكماء المسلمين بمعرض الكتاب 2025، قبل الافتتاح الرسمي.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2025؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

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الافتتاح الرسمى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 الهيئة المصرية العامة للكتاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس الصور الأولى لجناح مركز الحكماء المسلمين