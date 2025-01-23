ننشر الصور الأولى لجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب 2025

حرصت "البوابة نيوز" أن تتواجد في موقع الحدث قبل الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذي من المقرر أن يفتتح فعالياته بعد قليل، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ورصدت كاميرا "البوابة نيوز" الصور الأولى لجناح مركز الحكماء المسلمين بمعرض الكتاب 2025، قبل الافتتاح الرسمي.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2025؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.