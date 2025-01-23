بالصور.. تحرك قافلة مواد غذائية تضم 12 سيارة من بورسعيد إلى فلسطين

تحركت قافلة مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، من محافظة بورسعيد إلى قطاع غزة.

قافلة مواد غذائية تضم 12 سيارة نقل من بوسعيد إلى فلسطين

وشهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، تحرك القافلة التي تضم 12 سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية من أمام ديوان عام المحافظة إلى قطاع غزة في دولة فلسطين.

وشارك في قافلة المساعدات الغذائية التي نظمتها محافظة بورسعيد لفيف من أبناء بورسعيد، ورجال الأعمال، والمنشآت الصناعية، والمؤسسات والشركات المختلفة.

ويشرف على تحرك القافلة حتى وصولها الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، والتي تضم العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية مثل: الأرز والسكر والمكرونة والزيوت والبطاطين.

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