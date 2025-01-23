ضبط المتهمين بإشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب بالحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب بمنطقة الحوامدية جنوب المحافظة.

تفاصيل الواقعة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، كما اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.