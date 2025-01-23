السيسي يهنئ الهند بذكرى يوم الجمهورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الهند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات حيث من المقرر أن يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.