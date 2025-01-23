اختيار 50 عرضًا في القائمة الطويلة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، اختيار 50 عرضًا مسرحيًا ضمن القائمة الطويلة المشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان من أصل 730 عرضا تقدموا للمشاركة في دورة هذا العام من معظم دول العالم - دورة الدكتورة عايدة علام التي تحتفل بالمسرح الفلسطيني خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2025.

قال الكاتب بكرى عبدالحميد مدير المهرجان، إن العروض المتقدمة للمشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان، التي تقام برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، تقام في عدد من البرامج والمسابقات وهي في المسابقة الرسمية عروض "ميراث الدم" و"شريط كاسيت" و"الواغش" من مصر، "قوم يابا" من لبنان، "ذنوب" و"جلجامش" من تونس، "رحيل" و"زلزال" من الأردن، "القمقم" من السعودية، "أحبك يا ماريا" من كولومبيا، "ممنوع اللمس" من الإمارات، "عجيج فاطمة" من البحرين، "متر فى متر" من سلطنة عمان، "تل اللحم" و"قمر أحمر" و"فوبيا" و"المسطرة" من العراق، "حكاوى الغناوى" من السودان، "رسائل قبل الموت" و"النمرود" من المغرب، "نسرين" من ألمانيا، "جهير مزدوج" من أذربيجان، "المتشردة" من الجزائر.

وتابع، أما فى مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تشارك عروض: "حيث لايراني أحد" و"يوميات ممثل مهزوم" و"الخروج على النص" من مصر، "هموم الدنيا" من الجزائر، "على حافة الانهيار" من سلطنة عمان، "فوبيا" و"مواطن Vip" و"اش" و"مازال صوتى عالى" و"المواطن" و"تيست" وطف وطوفان" من العراق .

وواصل، وفي برنامج عروض مسرح الطفل تشارك مسرحيات: "علامة تعجب" من إيطاليا، "سيرك ميسون" من تونس، "حساب فارس" من الجزائر، "مملكة القرود" من مصر.

وأضاف عبد الحميد، أن برنامج عروض خارج المسابقة تشارك فيه مسرحيات: "ودارت الأيام" من مصر، "لاجئ فى لاهاي" من فلسطين، "وسوسة" من الجزائر، "مكتبة عامة" من السودان، "عما تبحث" من ليبيا، "الاحتفال بالحياة" من إسبانيا - البرتغال، "أحلام هاملت" من كوسوفو.

وأوضح عبد الحميد، أن برنامج الحكي تشارك فيه عروض "حكايات من بلادى" من فلسطين، "المصطبة" و"النداهة" من مصر، "خيل سالم" من تونس.