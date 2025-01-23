أحلامي أصبحت حقيقة.. أول تعليق من عمر مرموش بعد الانضمام لنادي مانشستر سيتي

قال النجم المصري عمر مرموش، إنه كان يحلم دائمًا بالتواجد في نادي مانشستر سيتي منذ الصغر وتحقق حلمه بالانضمام لصفوف العملاق الإنجليزي.

وأكد عمر مرموش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: لقد حلمت دائمًا بالتواجد في نادي مثل هذا، أحلامي أصبحت حقيقة.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "الميركاتو الشتوي".

وجاء ذلك، بعدما أكد نادي مانشستر سيتي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاقده مع عمر مرموش.

وكان انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حديث الساعة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتساءل ملايين المصريين عن تفاصيل وموعد الإعلان عن الصفقة.

وأعلن فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، عن توقيع نجمنا المصري عمر مرموش على عقود انضمامه رسميا إلى مانشستر سيتي، اليوم الخميس.

وحرص "مرموش" على توديع جماهير فريقه عقب نهاية مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، يوم الجمعة الماضي، وذلك في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه للانضمام لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وغاب "مرموش" عن المباراة بعدما فضل النادي إراحته وعدم الدفع به في ظل استمرار المفاوضات مع نادي مانشستر سيتي من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.