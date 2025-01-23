تهديد بالإيذاء.. تفاصيل القبض على فرد أمن أزعج ابنة الإعلامي محمد الغيطي بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة قيام فرد أمن بتهديد ابنة الإعلامي محمد الغيطي بالإيذاء وطلبها بالزواج، حيث كشفت التحريات أن المتهم قام بإزعاج ابنة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي بتضرره من فرد أمن بالكمبوند محل سكنه، لقيامه بإزعاج ابنته "ممثلة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وطلبها للزواج وتهديدها بالإيذاء حال الرفض.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.