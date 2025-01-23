ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تهديد بالإيذاء.. تفاصيل القبض على فرد أمن أزعج ابنة الإعلامي محمد الغيطي بأكتوبر

محمد الغيطي
محمد الغيطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة قيام فرد أمن بتهديد ابنة الإعلامي محمد الغيطي بالإيذاء وطلبها بالزواج، حيث كشفت التحريات أن المتهم قام بإزعاج ابنة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي بتضرره من فرد أمن بالكمبوند محل سكنه، لقيامه بإزعاج ابنته "ممثلة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وطلبها للزواج وتهديدها بالإيذاء حال الرفض.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإعلامي محمد الغيطي التواصل الاجتماعي النيابة العامة تفاصيل القبض على قسم شرطة اول اكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة موقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي مديرية امن الجيزة