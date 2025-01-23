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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

خدمة «tC Egypt» تنظم لقاءً بعنوان «LEAD» بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية مارس المقبل

“ LEAD”
“ LEAD”
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تنظم خدمة "tC Egypt" تحت رعاية الطّائفة الإنجيليّة بقيادة رئيسها الدّكتور القس  أندرية ذكي، وبالشّراكة مع الكنيسة الإنجيليّة بالأزبكية، لقاء روحي تحت عنوان “LEAD”، وذلك يوميّ ٤ و٥ مارس، في الكنيسة الإنجيليّة بالأزبكية.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد كبير من القساوسة وقادة الكنائس وغيرهم.

يتضمن اللقاء الحديث عن: النّمو الحقيقي والمتوازن، كسر القيود وبناء جسور، بناء كنائس مؤثرة، وأيضًا مناقشة عن العلاقات والشّراكات الخارجيّة.

ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها اللقاء: صحة القس والحديث عن كيف تكون صحيحاً نفسياً وروحياً، شغف القيادة: تجديد الدافع والرغبة في النمو، كسر الفتور والإحباط: كيف تعيد إشعال الحماس في خدمتك، بناء رؤية متكاملة: قيادة كنيسة ذات تأثير عميق ومستدام، التّعامل مع الضغوط وتنظيم الوقت بفعالية، قيادة الكنيسة إلى النّمو الروحي والعددي، القائد المتّزن، لاهوت العمل.

خدمة “ tC Egypt الد كتور القس أندرية ذكي الكنيسة الإنجيلي ة بالأزبكية LEAD الطائفة الإنجيلية