خدمة «tC Egypt» تنظم لقاءً بعنوان «LEAD» بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية مارس المقبل

تنظم خدمة "tC Egypt" تحت رعاية الطّائفة الإنجيليّة بقيادة رئيسها الدّكتور القس أندرية ذكي، وبالشّراكة مع الكنيسة الإنجيليّة بالأزبكية، لقاء روحي تحت عنوان “LEAD”، وذلك يوميّ ٤ و٥ مارس، في الكنيسة الإنجيليّة بالأزبكية.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد كبير من القساوسة وقادة الكنائس وغيرهم.

يتضمن اللقاء الحديث عن: النّمو الحقيقي والمتوازن، كسر القيود وبناء جسور، بناء كنائس مؤثرة، وأيضًا مناقشة عن العلاقات والشّراكات الخارجيّة.

ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها اللقاء: صحة القس والحديث عن كيف تكون صحيحاً نفسياً وروحياً، شغف القيادة: تجديد الدافع والرغبة في النمو، كسر الفتور والإحباط: كيف تعيد إشعال الحماس في خدمتك، بناء رؤية متكاملة: قيادة كنيسة ذات تأثير عميق ومستدام، التّعامل مع الضغوط وتنظيم الوقت بفعالية، قيادة الكنيسة إلى النّمو الروحي والعددي، القائد المتّزن، لاهوت العمل.