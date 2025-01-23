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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد طرد "جاد".. محمود حمدي يحمي شباك المصري أمام بتروجيت

محمود حمدي الحارس
محمود حمدي الحارس الثاني بالفريق المصري البورسعيدي
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يحمي محمود حمدي الحارس الثاني بالفريق المصري البورسعيدي، شباك فريقه خلال لقاءه مع منافسه فريق بتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، على استاد السويس الجديد.

حيث كان قد تعرض محمود جاد حارس الفريق المصري، للطرد في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق المصري البورسعيدي، أمام نظيره فريق فاركو بالدوري المصري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي، بتروجيت في الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز. 

وكان المصري قد تغلب في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف، بينما تعادل بتروجت مع إنبي سلبيًا بدون أهداف.

ويحتل فريق المصري الترتيب الخامس بالدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

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