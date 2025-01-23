التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في انقلاب سيارة بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل سيكم طريق بلبيس - العاشر وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من غرفة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس _العاشر أمام مدخل سيكم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.