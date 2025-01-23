حريق جديد في "لوس أنجلوس" يٌشعل مخاوف أمريكا|القضاء على 5000 فدان وإجلاء 31 ألفًا من السكان.. و8 تحذيرات لتجنب انتشارها

أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية لوس أنجلوس أوامر بإجلاء المزيد من السكان بعد اندلاع حريق جديد في غابات بشمال مقاطعة لوس أنجلوس أمس الأربعاء، في منطقة هيوز، حيث قضى حريق لوس انجلوس الجديد على أكثر من 5000 فدان بالفعل، والذي لم يتم احتواؤه، مما أشعل المخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية من عدم القدرة على التحكم في الحرائق، مثلما حدث في حرائق "باليساديس وإيتون" الأكبر حجمًا، والتي تم احتواؤها تقريبًا، بعدما قضت على ما يزيد على 37 ألف فدان و14 ألف مبنى، وتوفي على أثرها ما لا يقل عن 28 شخصًا بسبب الحرائق.

أوامر بإخلاء 31 ألف أمريكي

وحسب وكالة "رويترز" فإن الحريق يهدد 31300 شخص تحت أوامر الاخلاء الفوري، و21 ألف آخرون معرضون للإخلاء أيضًا، بينما حذر مسؤولون المواطنين في منطقة بحيرة كاستايك في مقاطعة لوس أنجلوس من أنهم يواجهون "تهديدًا مباشرًا للحياة"، في حين ظلت أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا تحت تحذير أحمر من خطر الحرائق الشديد بسبب الرياح القوية والجافة.

وقال " Rabbi Michael " عبر صفحته على موقع X ، أن لوس أنجلوس تحت الحصار، وأن الرياح الشديدة تسببت في اندلاع 6 حرائق جديدة فجأة، 4 منها خلال الساعات الأخيرة، وتحيط بالمناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، كما اندلع حريق جديد آخر في الساعة 11 مساءً (الأربعاء) ويتم الآن إخلاء أجزاء من بيل إير اعتبارًا من الساعة 11:40 مساءً.

وقالت " Liathtreder" أن اندلاع حريق جديد شمال سانتا كلاريتا في الوادي، حيث احترق 5000 فدان في أقل من 4 ساعات هو حريق عنيف، كما توقفت حركة المرور في بعض أجزاء الطريق السريع رقم 5 بسبب الدخان.

وأصدرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا عبر صفحتها على موقع X (تويتر سابقا) تحذيرات مهمة والإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات من أبرزها عدم إشعال أي حرائق في الهواء الطلق أو استخدام معدات يمكن أن تسبب شرارات، كما يجب إزالة المواد القابلة للاشتعال من حول المنزل، وتنظيف المزاريب.

كما يجب مراقبة الأخبار المحلية واشترك في خدمة الإشعارات الخاصة بخدمات الطوارئ للحصول على التحديثات، والاستعداد للإخلاء في أي لحظة.

نصائح لحماية المنازل من الحرائق

ونشرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق عدة نصائح مهمة لكيفية حماية المنازل ومنع امتداد الحرائق لها كالتالي: