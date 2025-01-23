ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين لـ12 شهيدًا

ارتفع إجمالي عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي إلى 12 شهيدًا، بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، إلى جانب الدمار الهائل في البنية التحتية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وأُعلن صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي، 30 عامًا، ومحمد أسعد محمود نزال، 25 عامًا، من بلدة قباطية، بعد حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما أسفر عن سقوط 12 شهيدًا خلال ثلاثة أيام من العدوان.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على مخيم جنين وأغلقت مداخله، وأجبرت الأهالي من شارع مهيوب وبعض حارات المخيم، على الخروج من منازلهم ومغادرة المخيم قسرا، عبر طريق واحد باتجاه المدخل الغربي للمخيم فيما يعرف بطريق واد برقين، في وقت تواصل فيه طائرات بدون طيار (مسيرات) التحليق في سماء المخيم، مهددة الفلسطينيين عبر مكبرات الصوت وإلقاء المنشورات.