«الغزل والنسيج» تهنئ الرئيس ورجال الشرطة في عيدهم الـ73: تضحياتهم صمام أمان

قدم عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأشاد إبراهيم بالدور الوطني المشرف الذي يقدمه رجال الداخلية في الدفاع عن أمن الوطن وسلامته، مؤكدًا أن تضحياتهم وبطولاتهم ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ.

وقال عبد الفتاح إبراهيم: إن “رجال الشرطة ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والشجاعة، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الخطيرة التي مرت بها الدولة المصرية، خاصة خلال العقد الأخير”.

وأشار “إبراهيم” إلى أن ذكرى عيد الشرطة تعيد إلى الأذهان ملحمة 25 يناير 1952، التي جسدت أروع صور الصمود والدفاع عن تراب الوطن في مواجهة المحتل، مؤكدًا أن هذه الذكرى ليست مجرد احتفال؛ بل فرصة للتأكيد على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة ودورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: “وزارة الداخلية قدمت العديد من الشهداء الذين واجهوا الإرهاب والعناصر الإجرامية بكل بسالة، واستطاعوا حماية المصريين والحفاظ على استقرار الوطن في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات إقليمية ودولية خطيرة”.

واختتم “إبراهيم”، بالتأكيد على أن رجال الشرطة هم “العيون الساهرة” على أمن مصر، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.