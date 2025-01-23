إطلاق تطبيق «دقِّق» لخدمات التدقيق اللغوي بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء استخدام تطبيق "دقِّق"، الذي يهدف إلى تقديم خدمات وحدة الخدمة العامة للتدقيق اللغوي بكلية الآداب بطريقة إلكترونية حديثة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التطبيق يعد نقلة نوعية في تقديم خدمات المراجعة اللغوية وتدقيق الرسائل العلمية، البحوث، والمؤلفات باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج الأكاديمي وتحقيق أهداف التحول الرقمي في الجامعة.

وأشارت الدكتورة منى شحات، مدير وحدة الخدمة العامة للتدقيق اللغوي، إلى أن رئيس الجامعة وافق على تفعيل أنشطة منتدى "دقِّق"، والذي سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتدريبية، بما في ذلك دورات تدريبية في مجال اللغة العربية، ندوات شعرية، وفعاليات ثقافية تهدف إلى خدمة اللغة العربية والمهتمين بالمجال اللغوي وأفرعه المتعددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجامعة الشاملة لأتمتة مراكزها ووحداتها، تأكيدًا على التزامها بالريادة في تقديم الخدمات الأكاديمية واللغوية بأساليب مبتكرة ومواكبة للتطورات التقنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو القاسم المنسق الأكاديمي للوحدة والدكتورة أحلام أحمد عبد الوهاب المنسق الفني والتقني للوحدة والمهندس جمال ملاك بمركز المعلومات ومصمم التطبيق.