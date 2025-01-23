الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.