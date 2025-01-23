رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة

بعث الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ورجالها البواسل جاء فيها:

"يسعدنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادى بخالص التهانى القلبية بمناسبة عيد الشرطة المصرية الذى يعد يوماً من أيام الفخر والعزة لكل مصري، حيث يجسد ملحمة بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن في معركة الإسماعيلية عام 1952، وأننا نستلهم من هذه الذكرى العظيمة قيم التضحية والوفاء في خدمة الوطن.

معرباً عن تقديرى لدور رجال الشرطة في حماية أمن الوطن واستقراره، وحرصهم على حفظ مقدراته وسلامة مواطنيه، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن ينعم عليها بالأمن والرخاء ، وأن يعيننا جميعًا على خدمة هذا الوطن العظيم، متمنيًا أن تكون هذه الذكرى حافزًا لتعزيز التكاتف، والعمل المشترك لبناء وطن ينعم بالحرية والكرامة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع، وأن يوفقكم لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد فى ظل قيادتكم الحكيمة".

كما بعث رئيس جامعة جنوب الوادي برقيات تهانى لوزير الداخلية ولمساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا هنئهم فيها باحتفالات عيد الشرطة المصرية.