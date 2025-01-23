الملياردير الأمريكي بلومبرج يعلن تحمله مسئولية تمويل المناخ بدلًا من حكومة بلاده

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، اليوم الخميس، تحلمه المساهمة بدلًا من حكومة بلاده في تمويل المناخ الدولي؛ وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة مجددا من اتفاق باريس للمناخ.

وأكد رجل الأعمال ورئيس بلدية نيويورك السابق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن المناخ - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الخميس، أنه سيعوض عن انتهاء المساهمات الأمريكية في الهيئة الأممية المسئولة عن المناخ، كما فعل خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى.

وتساهم الولايات المتحدة بأكثر من 20% من ميزانية مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ، والذي يقع مقره الرئيسي في مدينة (بون) بألمانيا، والذي تقام تحت رعايته مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ كل عام.