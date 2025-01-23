زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "فوكوشيما" اليابانية

ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، محافظة (فوكوشيما) الواقعة شمال شرقي اليابان.

وأفادت السلطات اليابانية - وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه ليس هناك تهديد من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال الذي أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن مركزه وقع على عمق أربعة كيلومترات.

من جانبها، أكدت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية عدم وقوع أي خلل في محطتي فوكوشيما دايتشي ودايني النوويتين، حيث لم يحدث أي تغييرات في الأرقام في مراكز المراقبة التي تقوم بقياس مستويات الإشعاع حول محطات الطاقة النووية.