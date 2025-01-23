فحص طبي جديد يحسم موقف وسام أبو علي من مباراة بيراميدز

يخضع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد، اليوم الخميس، على هامش تدريبات الفريق لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مواجهة بيراميدز الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وغاب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي وفاركو أمس في الدوري بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد عضلي وسط مخاوف من استمرار غياب اللاعب عن مواجهة بيراميدز.

وأصبحت فرص وسام أبو علي ضعيفة في التواجد بقائمة الأهلي في مواجهة بيراميدز خاصة أن الأشعة التي خضع لها أثبتت صعوبة المشاركة في المباريات قبل 5 أيام.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي نقطتين بالتعادل مع فاركو بهدف لكل فريق أمس ليفقد صدارة الدوري التي ذهبت إلى فريق بيراميدز بعد الفوز على زد بهدف أمس.