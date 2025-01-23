ننشر أقوال طالبة تعرضت لاعتداء بسلاح على يد زميلتها بالزيتون

استمعت نيابة الطفل إلى أقوال طالبة تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميلتها في إحدى المدارس بمنطقة الزيتون، بسبب تنمرها على الأخيرة.

ونفت المجني عليها أن تكون قد تنمرت على المتهمة بأي كلمات سلبية، مشيرة إلى أنها لا تعرفها وليس بينهما سابق كلام،

وأضافت المجني عليها أنها يوم الواقعة كانت تقف برفقة زميلاتها في الشارع، وكانت المتهمة برفقتها شاب، على مقربة منها.

وأوضحت المجني عليها أن الشاب الذي كان رفقة المتهمة قد ضايقها بكلمات وشاهد أصدقائها ما حدث فتوجهت المجني عليها إليهم لحثهم على منع ذلك التصرف، فتعدوا عليها وقامت المتهمة بطعنها في وجهها بزجاجة.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.