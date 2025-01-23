"الكاف" يستعرض مهارات 5 لاعبات بتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا

استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النسائية "الكاف" أبرز 5 لاعبات تألقن بعد انتهاء الدور الأول من تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا يوم الأحد الماضي الموافق 19 يناير والمقامة في المغرب 2025.

وضمنت منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، جنوب إفريقيا، سيراليون، الجزائر، أوغندا وكوت ديفوار إلى الدور التالي.

وكانت من ضمن اللاعبات التي استعرض مهاراتهن "الكاف" هن:

اللاعبة أغنيس نابوكينيا "منتخب أوغندا":

جسدت أغنيس نابوكينيا، دورها القيادي بامتياز على أرضية الميدان، لتصبح قائدة مثالية للمنتخب الأوغندي.

أظهرت نابوكينيا، في الفوز الساحق بنتيجة 10-0 على ناميبيا، موهبتها وإصرارها بتسجيل 6 أهداف مُذهلة، هذا الأداء البارز لم يبرز كفاءتها الهجومية فحسب، بل أظهر أيضًا قدرتها على تحفيز زميلاتها في مباراة مصيرية.

اللاعبة نسونغو نكوسا"منتخب الكاميرون":

ساهمت نسونغو نكوسا، بفضل الأداء الرائع التي قدمته، في حجز الكاميرون مكانها في الدور الثاني من التصفيات بالفوز بنتيجة 1-0 على مصر.

كانت نكوسا، قطعة أساسية في المنتخب الكاميروني، حيث أظهرت رؤيتها الاستثنائية للعبة وذكاءها التكتيكي.

اللاعبة إيناس يحياوي "منتخب الجزائر":

أنهت الجزائر الدور الأول من التصفيات، من دون أن تستقبل شباكها أي هدف، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير لحارسة المرمى إيناس يحياوي.

أظهرت، يحياوي، تركيزاً وتحكماً مذهلين طوال المباريات، سواء عبر تصدياتها الحاسمة أو سيطرتها على الكرات العالية ضد الهجوم التونسي.

اللاعبة نومفوندو نزوزا"منتخب جنوب إفريقيا":

سطعت نجومية نومفوندو نزوزا ،في مباراة الإياب من التصفيات بتسجيلها ثلاثية حاسمة في شباك مرمى الغابون.

وسجلت نزوزا، هدفها الأول بتسديدة دقيقة من حافة منطقة الجزاء، والثاني من كرة بينية استغلّتها بخبرة، فيما جاء الثالث برأسية رائعة.

يعتبر هذا "الهاتريك" مجرد بداية لما تملكه نزوزا من إمكانات كبيرة.

اللاعبة راين إستر كوامي "منتخب كوت ديفوار":

سجلت راين إستر كوامي، هدفاً حاسماً مع منتخب بلدها في ماركوري، ساعد "الأفيال" على كسر دفاع السنغال والتأهل للدور الثاني.

تظهر كوامي، نضجاً فنياً استثنائياً مقارنة بعمرها، أبرز هدفها الحاسم إحساسها بالتوقيت وهدوءها في اللحظات المصيرية.