ترامب يعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية،" بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وتعرض سلامة أقرب شركائنا في المنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى أن السياسة الأمريكية ستركز على التعاون مع الشركاء الإقليميين "للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد اللازمة، بهدف إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، والشركاء الإقليميين، وحركة الشحن البحري في البحر الأحمر".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تفرض عقوبات أكثر صرامة مقارنة بتلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على جماعة الحوثيين.

وتأتي تلك الخطو ردا على هجمات الحوثيين على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

وفي أواخر فترة ولاية ترامب الأولى عام 2021، أطلق وزير خارجيته آنذاك، مايك بومبيو، عملية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. ومع ذلك، ألغى خلفه أنتوني بلينكن هذا التصنيف بعد فترة وجيزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ومنذ اندلاع النزاع في قطاع غزة، نفذ الحوثيون هجمات متكررة استهدفت إسرائيل والسفن التجارية الدولية، وذلك في إطار دعمهم لحركة حماس.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.