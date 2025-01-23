تعزيز التعاون بين «بحوث الصحراء» ومركز «أكساد» لتنمية جنوب سيناء

قام الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" ووفد من الخبراء بمنظمة أكساد في المجالات المختلفة بزيارة تفقدية للتجمعات التنموية بجنوب سيناء بهدف تعزيز التعاون بين المنظمة والمركز لتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك بتفقد تجمعات جنوب سيناء خاصة في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول والتنمية الزراعية بشكل عام، رافق الوفد في الزيارة المنسق العام لمراكز الخدمات والمشرف على مشروع التجمعات بمركز بحوث الصحراء.

وأكد الدكتور حسام شوقي أن الزيارة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين منظمة أكساد ومركز بحوث الصحراء في جنوب سيناء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر في المنطقة عبر مشاريع التنمية الزراعية، كما استهل الدكتور سيد خليفة زيارته بتفقد أنشطة الزراعة في تجمع وادي سعال، والتقى بالمزارعين وتفقد نماذج الإنتاج الحيواني بالتجمع ومن المقرر أن يزور سهل القاع ومراكز الخدمات للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز.

ويذكر أن منظمة أكساد تعمل بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء في عدة مشروعات لتنمية المناطق الصحراوية في مصر بما في ذلك في مناطق الوادي الجديد ومطروح.

وأكد الدكتور سيد خليفة أن التعاون يأتي في إطار توجيهات الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة كما أكد خليفة أن الزيارة تهدف أيضا إلى توسيع نطاق عمل أكساد لتشمل جنوب سيناء، بالإضافة إلى مطروح وسيوة والوادي الجديد، بما يعود بالنفع على المزارعين في تلك المناطق.

وعلى هامش الزيارة عقد الدكتور خليفة لقاء مع المنتفعين بالتجمعات التنموية لمعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم لتوفير التسهيلات والإمكانيات اللازمة لمواجهتها .

كما تم خلال الزيارة توزيع المخصبات الحيوية المنتجة من مركز بحوث الصحراء علي مزارعي القمح والشعير استمرارا لجهود المركز في تقديم هذه الخدمات .

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