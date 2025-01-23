57 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال 57 مليون دولار خلال عام 2023، ويعمل البلدان على رفعه إلى 300 مليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.