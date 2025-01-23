ضحك ولعب وقصص.. أنشطة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب

بعد قليل تفتتح وزارة الثقافة الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى تمام الساعة الحادية عشرة، والتى من والمقرر لها أن تقام خلال الفترة من 23 يناير الجارى حتى 5 فبراير المقبل، على أن يستقبل المعرض جمهوره يوم الجمعة 24 يناير.

وينتظر الكثير من رواد المعرض هذا الحدث الثقافى الأبرز فى تاريخ مصر، حيث يعد فعالية ثقافية وفنية وترفيهية كبيرة يستمتع بها الكبار والصغار.

لقاءات وورش حكى

البرنامج الثقافي للطفل في الدورة الجديدة من المعرض، يهتم ببناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني؛ من خلال أسلوب جاذبٍ؛ ويتناول البرنامج محاور ثلاثة، وهي: محور الفنون القولية، ومحور الورش التفاعلية، ومحور الورش الفنية، بالإضافة إلى فعاليات فنية، تضم مسرح، وغناء، وكورال، وموسيقى، وغيرها، فضلًا عن عدد ورش الحكي لبعض مؤلفات الكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل، ولقاءات تجمع بين مؤلفي ورسامي كتب الأطفال.

ورش رسم وتصوير وأنشطة رياضية

ويستعد المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخسمين، بعدد من الأنشطة الخاصة بالطفل والتى ستقام ضمن فعاليات الدورة، وكذلك بعدد من الإصدارات المميزة، وهو ما يجعل الكثير من زوار المعرض يتجهون منذ اليوم الأول إلى جناح الطفل، حيث الفعاليات والألعاب والأنشطة المخصصة للأطفال بالإضافة إلى كتب الرسم وأدوات التلوين التى تأتى بأسعار مخفضة تتناسب مع جميع الفئات بجانب العروض والخصومات التى يقدمها العارضون داخل الجناح.

ومن المحتويات التى سوف يشملها جناح الطفل فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الألعاب والأنشطة المجانية والكتب التعليمية المخفضة، بالإضافة إلى ورش الرسم والتصوير والأنشطة الرياضية ضمن مجموعة من الفعاليات المختلفة، مما يجعل الجمهور يتوافد بكثافة للاستمتاع بهذا التنوع الثقافي.

كورال وغناء وورش متنوعة

كذلك من المقرر أن ينفذ المركز بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، جميع أنشطة معرض كتاب الطفل بمشاركة قطاعات الوزارة لتقديم أنشطة متنوعة ومناسبة للأطفال فى المعرض فى الركن الخاص بالأطفال، ويشمل عروض كورال وغناء وورشاً متنوعة من الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل ومكتبة مصر العامة وقطاع الفنون التشكيلية وغيرها من القطاعات لتلبية جميع أذواق الأطفال، وهى أنشطة تجمع ما بين التوعية والثقيف والترفيه.