استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الخميس، بعد سلسلة ارتفاع للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4343 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30400 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2755 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر أمس الأربعاء، لتتداول عند ذروتها القياسية التي حققتها العام الماضي عندما وصلت لمستوى تاريخي قرب 3 آلاف دولار، بدعم من ضعف الدولار والافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2755.2 دولار للأوقية، وكانت الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر عندما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية للذهب على ارتفاع 0.4% عند 2770.90 دولار للأوقية.

يذكر أن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، هذا بالإضافة إلى اعتبار الذهب استثمارًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.