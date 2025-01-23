تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1193 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 563 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 630 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وسينا، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express، وغادرت أربع سفن وهي دليلة، أمل، الحرية وسينا، بينما تم تداول 2500 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، كوين نفرتيتي، آور وآيلة،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1995 راكبا بموانيها.