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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر التقرير الطبي لطالبة تعرضت للاعتداء بسلاح على يد زميلتها بالزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف التقرير الطبي لطالبة تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميلتها في إحدى المدارس بمنطقة الزيتون، بسبب تنمرها على الأخيرة أنها مصابة بجرح طعني في الوجه واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يومًا.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها  15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن أعتداء بسلاح أبيض التقرير الطبي النيابة العامة