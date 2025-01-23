التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة مديحة عفيفي، مديرة المشروع، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلا عن المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

محافظ أسوان يبحث مع الوفد السويسري تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب

وخلال الاجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفي، والسيل الجديد وعزب كيما، وفقا للتوقتيات الزمنية المحددة له، والذي يقوم بتنفيذه مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والذي تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع المعونة السويسرية للإستعانة بخبراتها في مجال التدريب وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي للشركة لدعم وإنجاح منظومة العمل التي تصب في تقديم أفضل خدمة للمواطن الأسواني.

تنظيم أنشطة توعوية ومبادرات للتطوير والتجميل

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بتوقيع بروتوكول مع مكتبة مصر العامة لتنظيم أنشطة توعوية تستهدف الأعمار السنية المختلفة، فضلا عن الإعداد لإطلاق مبادرات للتطوير والتجميل في الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية لخلق أجواء جمالية تليق بالمكانة التاريخية والحضارية لعروس المشاتي.

يأتي ذلك استكمالا للجهود المبذولة لدعم وتحسين منظومة مياه الشرب وتوصيلها لمختلف القرى والنجوع بالكميات الكافية وبالجودة المطلوبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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