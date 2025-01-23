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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة المصرية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة
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بعث الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وجاء نص التهنئة كالتالي "يطيب لي في هذه المناسبة الغالية علي قلب الشعب المصري العظيم في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ال" 73  " أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل أعضاء أسرة جامعة المنيا، بأصدق التهاني القلبية في يوم العزة والفخر لشرطة الشعب المصري، التي قدمت أروع صور الفداء والتضحيات، وارتوت أرض مصر الغالية بدماء شهدائها الأبرار، الذين جاهدوا سوياً مع الجيش العظيم جيش البواسل حماة الوطن والحدود للحفاظ على الوطن حتى يظل كل شبر من أرضه طاهراً نقياً، ومتمنياً من الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد علي طريق الخير والحق خطاكم في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن.

وقدم الدكتور عصام فرحات، تحية إعزاز وتقدير لكل رجال الشرطة فى عيدهم، مشيدًا بدورهم الوطنى فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلام المواطنين، وموجهاً التحية لأرواح الشهداء الذى بذلوا أرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والسلام والاستقرار .

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الاحتفال بعيد الشرطة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرطة المصرية الشعب المصري العظيم