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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشليسي يبرم أغلى صفقة انتقال في الكرة النسائية

اللاعبة الأميركية
اللاعبة الأميركية ناعومي جيرما
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اتفق نادي تشيلسي الإنجليزي على إبرام أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، بالتعاقد مع اللاعبة الأمريكية ناعومي جيرما، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

ومن المقرر أن تنتقل جيرما (24 عاما) إلى الفريق اللندني قادمة من سان دييغو ويف الأمريكي، مقابل 1.1 مليون دولار، لتتجاوز الرقم القياسي الحالي البالغ 862 ألف دولار عندما تعاقد نادي باي إف سي مع اللاعبة راشيل كوندانانجي  في فبراير 2024.

وستصبح جيرما أول صفقة تتجاوز مليون دولار في كرة القدم النسائية، وفاز بها تشيلسي بعد منافسة قوية مع أولمبيك ليون الفرنسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما ستصبح أيضا أول صفقة لسونيا بومباستور مدربة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعوض غياب اللاعبة كاديشا بوكانان لنهاية الموسم الجاري بعد إصابتها في الرباط الصليبي الأمامي.

وتفوق هذه الصفقة أيضا 3 أضعاف الرقم القياسي البريطاني المسجل باسم تشيلسي أيضا، عندما تعاقد مع مايرا راميرايز مهاجمة ليفانتي مقابل 384 ألف جنيه إسترليني منذ عام.

ولعبت جيرما أول مباراة دولية مع منتخب بلادها خلال كأس العالم 2023، حيث خرج المنتخب الأمريكي من دور الـ16، وشاركت في مشوار الولايات المتحدة بالكامل في الفوز بذهبية أولمبياد باريس، واختيرت أيضا أفضل لاعبة كرة قدم أمريكية في 2024.

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق 7 نقاط عن أرسنال، قبل مباراة الفريقين سويا على ملعب "ستامفورد بريدج" الأحد.

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