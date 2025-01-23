رئيسة الأوبرا: عرض نيران الأناضول يأتي استمرارا لخطط تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية

تصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل فرقة نيران الأناضول التركية بكامل نجومها، حيث تستضيفها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لتقدم عرضها الملحمى الذى يحمل نفس الاسم (نيران الأناضول) على مدار 4 أيام فى الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة 29 ، 30 ، 31 يناير بالمسرح الكبير ومساء الإثنين ٣ فبراير بالمسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ .

وقالت الدكتورة لمياء زايد: إن عرض نيران الأناضول يأتى استمراراً لخطط تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية إلى أبناء المجتمع المصرى والجاليات العربية والأجنبية، وأشارت أن الفرقة تضم 41 عضواً من أبرع الفنانين الذين يتمتعوا بمهارة فائقة فى التعبير عن الفلكلور والتراث التركى ، وأشادت بردود الأفعال الإيجابية التى تم رصدها للجمهور والنقاد والمهتمين بالإبداع الجاد منذ الإعلان عن عودة الفرقة لتقديم عروضها بمصر بعد فترة غياب طويلة.

جدير بالذكر أن فرقة نيران الأناضول أسسها مصطفى أردوغان عام 1999 تحت اسم (سلاطين الرقص ) بهدف إلقاء الضوء على التراث الثقافى الثرى للأناضول ، وتعد من أفضل الفرق الفنية فى العالم ، قامت بجولات فى مختلف دول العالم وحققت نجاحاً كبيراً منها مصر ، الولايات المتحدة الأمريكية ، البحرين ،ألمانيا، بلجيكا ، سويسرا ، الصين ، الأردن ،هولندا وغيرها ، كما سجلت فى موسوعة جينيس كأكثر فرقة مشاهدة حيث أقامت 8500 ليلة عرض حى حضرها مايزيد عن 50 مليون مشاهد ولاقت استحسان الجمهور والنقاد نتيجة مهارة وبراعة أعضائها ، كما قدمت عروضاً ناجحة بمصر فى دار الأوبرا، قلعة صلاح الدين والأهرامات.

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