رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة

تقدم الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

وأكد رئيس جامعة مطروح أن رجال الشرطة المصرية البواسل؛ ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، ورفضوا تسليم اسلحتهم والخضوع والاستسلام للاحتلال البريطاني.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، التحية والتقدير لشهداء الشرطة الأبرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا أرواحهم الطاهرة حفاظًا على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تجسد معاني الوطنية والانتماء، وتُذكرنا بقوة إرادة المصريين وصمودهم أمام التحديات.

واختتم قائلا “كل عام ومصرنا الغالية في أمن وأمان وسلام، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى دائمًا لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار لمصرنا الغالية”.