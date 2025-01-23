اليوم.. انطلاق مهرجان "International Fashion Award" باسم رجاء الجداوي

ينطلق مهرجان "International Fashion Award 2025" اليوم الخميس، في الدورة الـ 12 من إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد.

وتحمل الدورة ال12 من المهرجان اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إحياء لذكراها وتقديرا لمسيرتها الحافلة بالأناقة والإبداع، وتتسلم جائزتها ابنتها أميرة مختار.

ويكرم مهرجان" International Fashion Award 2025" هذ العام مجموعة من نجوم الفن وهم: ساموزين، لقاء الخميسي، راندا عبد السلام، والإعلامية سهام صالح وغيرهم.

ويأتي الحفل بمشاركة عدد من مصممي الأزياء من داخل مصر وخارجها وهم: سهام العربي، رانيا محسن، بسمه سليم، حنيين طاهر، أحمد رجب، ورانيا رعد من السعودية.

من جهة أخرى، قرر سامو زين مؤخرا تصوير أغنية "أيام في بعادنا فاتو" على طريقة الفيديو كليب، بعد مرور 15 عامًا على طرحها وهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع تميم.

وطرح مؤخرًا سامو زين أحدث أغانيه "بصى بصة" بالتعاون مع حسون، من كلمات وألحان وتوزيع حسون وميكس وماستر وسام عبد المنعم.