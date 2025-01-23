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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه مودرن سبورت ومباريات الدوري الأوروبي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مواعيد مباريات الدوري المصري

بتروجت X المصري – 4 مساء

مودرن سبورت X الزمالك – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

السد X قطر – 3.30 مساء

الريان X الدحيل – 5.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

بورتو X أولمبياكوس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

فنربخشة X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

آلكمار X روما – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

فيكتوريا بلزن X أندرلخت البلجيكي – 7.45 مساء

هوفنهايم X توتنهام – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

آينتراخت فرانكفورت X فرينكفاروزي – 10 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد X جلاسكو رينجرز – 10 مساء - beIN Sports HD 1

لاتسيو X ريال سوسيداد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

ايلفسبورج X نيس – 10 مساء - beIN Sports HD 4A

مواعيد مباريات الدوري القطري مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري المصري جميع مباريات اليوم