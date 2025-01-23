تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه مودرن سبورت ومباريات الدوري الأوروبي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.
مواعيد مباريات الدوري المصري
بتروجت X المصري – 4 مساء
مودرن سبورت X الزمالك – 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
السد X قطر – 3.30 مساء
الريان X الدحيل – 5.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
بورتو X أولمبياكوس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4
فنربخشة X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3
آلكمار X روما – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2
فيكتوريا بلزن X أندرلخت البلجيكي – 7.45 مساء
هوفنهايم X توتنهام – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1
آينتراخت فرانكفورت X فرينكفاروزي – 10 مساء - beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد X جلاسكو رينجرز – 10 مساء - beIN Sports HD 1
لاتسيو X ريال سوسيداد – 10 مساء - beIN Sports HD 3
ايلفسبورج X نيس – 10 مساء - beIN Sports HD 4A