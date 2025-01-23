علماء أوقاف الفيوم يستأنفون «جلسات الدوار» بقرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية

استأنفت مديرية أوقاف الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، وبحضور عدد من الواعظات، والأئمة المتميزين بالفيوم.

وخلال هذه اللقاءات، أكد العلماء أنها تهدف إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع ، عبر توعية السيدات والأسرة بقضايا هامة مثل (التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى).

وأشار العلماء، إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي ؛ للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة والتربية السليمة للأبناء وغيرها.

وأوضح العلماء أن مديرية أوقاف الفيوم نفذت بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم عدد (٢٥) جلسات دوار على التوازي، استهدفت إجمالي (١٢٥٠) من السيدات والرجال بقرى مراكز (طاميه ومركز الفيوم ) بالمحافظة.

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