الإيقاف والتحقيق مع مفتش و 2 موظفين بأحد المصانع بتهمة الرشوة في الإسكندرية

ضبط قطاع التفتيش بوزارة العمل مفتش عمل، واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التستر على الفساد ومواجهته بكل حزم. .

وقال محمد جبران وزير العمل، إنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين ، وجه الإدارة العامة لتفتيش العمل ، برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة ، والذهاب إلى الإسكندرية للتحقيق والمتابعة بشكل مباشر ، وبعد التأكد من الوقائع ، وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين ، صدر قرار بإيقافهم عن العمل ، وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد السيد محافظ الإسكندرية .

وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع ،بعدم الانصياع إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات ،ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات ، وقدم الشكر إلى المواطن الذي قدم الشكوى ،والأدلة ،وقال أنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة ،وأوضح أنه في وقت سابق قرر مكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء ، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدم التستر على الفاسدين والمخالفين ، ومواجهة ذلك بكل حزم.