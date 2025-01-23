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الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الصومال يصل إلى مصر للقاء السيسي

رئيس الصومال خلال
رئيس الصومال خلال وصوله القاهرة
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وصل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود ووفد رفيع المستوى إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتلعب مصر دورا محوريا في مساعدة الصومال في حربها ضد الإرهاب، إذ تبذل الحكومة المصرية جهود فعالة في الجهود الدولية التي تُبذل لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية، وذلك في إطار خطة مصرية طويلة الأمد لتدريب الشرطة والجيش وتوفير ما تحتاجهما من أجهزة وعتاد.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1,43 مليار دولار.

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