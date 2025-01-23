طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

انطلق امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة منذ قليل والذي يستمر لمدة ساعتين.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما يؤدون امتحان مادة التربية الدينية الذي كان مقررا عقده الإثنين 20 يناير، في الفترة الثانية عقب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، نظرا لتأجيله لوجود خطأ فني بحسب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن 211،342 طالبًا وطالبة سيخوضون الامتحانات في 722 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت المديرية اتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وحماية أوراق الأسئلة والإجابة.

من جانبها، أوضحت مدير المديرية، سماح إبراهيم، أن فرق عمل تم تشكيلها لمتابعة سير الامتحانات، مع تواصل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ. كما شددت على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في سياق متصل، حذرت المديرية الطلاب من محاولات الغش أو التلاعب أثناء الامتحانات، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان أو الحبس والغرامة طبقًا للقانون رقم 205 لعام 2020.

كما شددت على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، من أجل تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما طالبت مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات بدقة، وضبط أي محاولات للإخلال بها، مع التأكيد على منع حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.