صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تتوقع انسحاب الجيش من جنوب لبنان الأحد المقبل

تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد المقبل، وفقا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب يختلف عن موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حيث قيل إنها تفكر في منح إسرائيل 30 يوما إضافية بعد فترة الانسحاب البالغة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة.

وأكد السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، ويعتقد أنها "ستتوصل إلى تفاهم" وستمنح التمديد.