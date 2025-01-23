اليوم.. نظر محاكمة متهمين بقتل طالب فى إمبابة

تنظر محكمة الطفل بالجيزة اليوم الخميس، محاكمة متهمين بقتل صديقهم خلال تصوير مشهد تمثيلى لتطبيق "تيك توك" فى إمبابة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه لقى مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح فى الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها. أظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجنى عليه على كرسى، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.