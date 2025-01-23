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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية

مسلم ونور التوت
مسلم ونور التوت
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تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها


وكان الملحن حسن دنيا أقام دعوى قضائية ضد المطربين مسلم ونور التوت، يتهمهما فيها بسرقة لحن أغنية "أول حياتى ياما"، والتعدى على حقوق الملكية الخاصة به، وتداولت المحكمة الاقتصادية الدعوى فى أولى جلساتها، التى تغيب فيها المطربين عن الحضور.

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