فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقل الاحتلال الشاب وليد ياسر شريم من حي داود بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقل المواطن الفلسطيني خالد كيوان عقب اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جيش الاحتلال الشاب همام جبارين من بلدة سعير شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برهام شمال رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تتعامل مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية جنوب مدينة جنين.