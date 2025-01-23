إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم المساكن الشعبية شرق نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المساكن الشعبية شرق نابلس بالضفة الغربية.

كما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برهام شمال رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تتعامل مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية جنوب مدينة جنين.