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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم المساكن الشعبية شرق نابلس بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المساكن الشعبية شرق نابلس بالضفة الغربية.

كما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برهام شمال رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تتعامل مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية جنوب مدينة جنين.

إعلام فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية رام الله بالضفة الغربية جنوب مدينة جنين