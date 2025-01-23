ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. آليات الاحتلال تقتحم بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برهام شمال رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تتعامل مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية جنوب جنين.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية منزلًا في بلدة قباطية جنوب جنين.

وهاجم مستوطنون مدرسة فلسطينية على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس، ويحطمون مركبة حارس المدرسة ويطاردونه.

فلسطين آليات الاحتلال شمال رام الله الضفة الغربية