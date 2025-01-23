فلسطين.. آليات الاحتلال تقتحم بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برهام شمال رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تتعامل مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية جنوب جنين.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية منزلًا في بلدة قباطية جنوب جنين.

وهاجم مستوطنون مدرسة فلسطينية على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس، ويحطمون مركبة حارس المدرسة ويطاردونه.