الحكومة اليمنية: نرحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت، "أن القرار يعكس إدراكا عالميا لخطورة الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي بما في ذلك هجماتها المتكررة على الملاحة الدولية".

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، "ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف مليشيا الحوثي ك "منظمة إرهابية عالمية"، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما حذر المواطنين اليمنيين من التعامل مع المليشيا الحوثية التي تسعى لاستغلالهم كأداة لتحقيق أهدافها التخريبية وإطالة أمد الحرب وتكريس معاناة الشعب اليمني، ونؤكد إن أي تعامل مع هذه المليشيا الإرهابية، سواء كان ماديا أو معنويا، يعرض من يشارك في ذلك للمساءلة القانونية.

ودعا كافة اليمنيين للوقوف صفًا واحدًا خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، واخوانه أعضاء المجلس، والحكومة الشرعية، والعمل على إنهاء سيطرة هذه المليشيا الإرهابية على مقدرات الشعب اليمني.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وإنه سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين".

وأضاف البيان، أن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم.