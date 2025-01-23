وزير الخارجية البريطاني يزور مصر لمناقشة الأوضاع في غزة والسودان

يصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى القاهرة اليوم لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر، مع التركيز على الأمن الإقليمي والتجارة.

‎وخلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين المصريين، يوجه وزير الخارجية الشكر للحكومة المصرية على دورها في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة مع التأكيد على التزام بريطانيا بدورها في المساعدة في الحفاظ على السلام في المنطقة.

ويعقد المجلس المصري البريطاني المشترك اجتماعه الثاني غدًا بالتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين حيث سيسعى وزير الخارجية البريطاني إلى تعزيز العلاقات مع مصر في مجالي التجارة والاستثمار.

‎ويزور وزير الخارجية البريطاني أيضًا مركز دعم اللاجئين الذي يوفر الدعم التعليمي للاجئين السودانيين، ليشهد بنفسه التأثير المدمر للحرب في السودان وللتعرف على كيفية عمل المملكة المتحدة مع مصر في جهودها لدعم الفارين من البلاد التي مزقتها الحرب.